Covid, Inghilterra, variante indiana: 12 persone morte anche se già vaccinate

Nella sola Inghilterra finora sono morte in totale 42 persone per la variante Delta del Covid-19, ovvero quella indiana. Di queste 12 avevano ricevuto la doppia dose di vaccino da almeno 14 giorni. Quanto agli altri, 23 non erano vaccinati e sette avevano ricevuto la prima dose da almeno 21 giorni. I dati sono pubblicati da Public Health England (Phe) citati dal Guardian, che conferma anche un dato: il 90% dei nuovi casi in Inghilterra sia dovuto alla mutazione Delta, che mostra un tasso di diffusione più elevato del 60% in ambito familiare rispetto alla variante Alfa.

The #COVID19 Dashboard has been updated: https://t.co/XhspozbgYH

On 10 June, 7,393 new cases and 7 deaths within 28 days of a positive test were reported across the UK.

40,886,878 people have now received the first dose of a #vaccine. 28,857,102 have received a 2nd dose. pic.twitter.com/yykBpdpMtV

— Public Health England (@PHE_uk) June 10, 2021