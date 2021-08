Covid, Nuova Zelanda chiude i confini fino al 2022. Ardern: «Prima vacciniamo tutti»

La Nuova Zelanda terrà chiusi i propri confini fino al 2022, ad annunciarlo è stato il primo ministro neozelandese Jacinda Ardern. Priorità del Paese, afferma Ardern, è ora vaccinare tutta la popolazione e tenere aperte le attività economiche. Lo riporta la Bbc. La Nuova Zelanda è considerata uno dei Paesi che ha gestito meglio la pandemia di coronavirus, con soli 26 morti su una popolazione di poco meno di cinque milioni di persone.

«Semplicemente non siamo ancora in grado di riaprire completamente», ha detto Ardern intervenendo ad un forum dedicato al tema 'Riconnettere la Nuova Zelanda al mondo'. La premier ha anche anticipato che quando il Paese riaprirà il prossimo anno, i viaggiatori vaccinati provenienti da zone a basso rischio potranno entrare senza quarantena, mentre gli altri rischio dovranno autoisolarsi o stare in quarantena per 14 giorni.