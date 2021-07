È di almeno dieci i morti e una trentina di feriti il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto stamane alle 6.20 vicino Slavonski Brod, in Croazia, lungo l'autostrada Belgrado-Zagabria, nel quale è rimasto coinvolto un pullman proveniente da Pristina in Kosovo e diretto a Francoforte in Germania.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati