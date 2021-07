Covid a Malta, l'odissea dei ragazzi continua: a Roma senza notizie e altri test

Sembrava ormai volgere al termine la brutta avventura dei 167 studenti italiani che si erano contagiati a Malta durante una vacanza studio, ma invece l'odissea continua anche sul territorio italiano. Nessuna possibilità di vedere i propri cari, che li attendevano in ansia nel parcheggio dello Sheraton Parco de' Principi a Roma dove sono stati portati non appena è atterrato poco dopo le 20 di venerdì il volo charter organizzato dall'Ente per...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati