McDonald's, due dipendenti muoiono folgorati in cucina: erano giovani fidanzati

McDonald's ha chiuso per due giorni tutti i locali nel Paese dopo il tragico decesso, domenica scorsa, di due giovani dipendenti folgorati mentre pulivano la cucina di un locale del distretto di Pueblo Libre, in provincia di Lima. A quanto sembra, riferisce il quotidiano locale, Alexandra Porras, di 18 anni, e Gabriel Campos, di 19, erano fidanzati e in mattinata stavano pulendo insieme il pavimento della cucina del 'fast food' quando sono sono stati raggiunti da una scarica elettrica prodotta dal contatto con l'acqua di un cavo abbandonato al suolo. La concessionaria in Perù della compagnia di 'fast food'ha chiuso per due giorni tutti i locali nel Paese dopo il tragico decesso, domenica scorsa, di due giovani dipendenti folgorati mentre pulivano la cucina di un locale del distretto di Pueblo Libre, in provincia di Lima. A quanto sembra, riferisce il quotidiano locale,, di 18 anni, e, di 19, erano fidanzati e in mattinata stavano pulendo insieme il pavimento della cucina del 'fast food' quando sono sono stati raggiunti da una scarica elettrica prodotta dal contatto con l'acqua di un cavo abbandonato al suolo.

McDonald’s: la indignación que causa en Perú la muerte de dos jóvenes empleados de la cadena de hamburguesas. El domingo, las autoridades encontraron los cadáveres de Alexandra Porras y Carlos Gabriel Campos, ambos de 18 años, dentro del loc... https://t.co/ArVJ0EY2cO pic.twitter.com/GUWnv70zgN — 🇳🇮 Reportes Nicas! (@ReporteNi) December 18, 2019



Sulla vicenda, che ha suscitato un forte clamore nei media peruviani, è stata aperta una inchiesta e la Sovrintendenza nazionale delle attività lavorative (Sunafil) ha avvertito che se dovessero emergere responsabilità della compagnia nell'incidente potrebbe scattare una multa amministrativa di almeno 189.000 Nuevo Soles (equivalenti a circa 50.000 euro). L'incidente ha determinato non solo la chiusura del locale in cui è avvenuto, ma per decisione della compagnia concessionaria 'Operaciones Arcos Dorados de Perù quella di due giorni (lunedì e ieri) di tutti i 'fast food' McDonald's sul territorio peruviano.

Ultimo aggiornamento: 19:18

