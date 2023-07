Donna fa oltre 2mila chiamate di emergenza false, arrestata una 51enne. «Ero sola, volevo compagnia»

Una donna di 51 anni è stata arrestata dopo aver fatto fatto 2.761 chiamate di emergenza false. La donna, una volta rintracciata e fermata, ha detto agli investigatori di aver fatto tutte quelle chiamate perché era sola e cercava solamente un po' di compagnia. A riportare la notizia è il quotidiano giapponese The Mainichi.

Hiroko Hatagami, disoccupata residente nella città di Matsudo, nella prefettura giapponese di Chiba, è accusata di aver ostacolato le operazioni dei vigili del fuoco locali.

La polizia della prefettura di Chiba ha accusato Hatagami di aver effettuato ripetutamente chiamate di emergenza tramite cellulare e altri mezzi, sia da casa sua sia da altri luoghi vicini alla sua abitazione.

