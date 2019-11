Castello di Dresda, furto da 1 miliardo di euro: è il colpo più clamoroso dal dopoguerra

I ladri si sono impossessati di una delle più antiche e meglio conservate collezioni custodita nel museo delle 'Volte Verdì. Al momento non si conosce l'entità dei danni e il valore delle opere trafugate nel museo, normalmente sottoposte a rigidi controlli. La vasta collezione di tesori del Principe Elettore di Sassonia Augusto Il Forte fu assemblata tra il 1723 ed il 1730. Uno dei pezzi di maggior valore, il diamante di 41 carati, il Verde di Dresda, unico al mondo, è attualmente in mostra al Metropolitan a New York.

Gioielli antichi dal valore di circa 1 miliardo di euro: è il bottino di un furto clamoroso, avvenuto nella sala delle famosissime «» (Volte verdi) nel castello di Dresda . La polizia ha confermato il fatto e i ladri si sono dati alla fuga, secondo quanto riporta la Bild, che parla del furto d'arte più clamoroso della storia del dopoguerra.