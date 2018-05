Zombie nelle strade come in Walking Dead: allarme a New York per la nuova droga sintetica

Sembravano zombie. Venticinque newyorkesi si sono accasciati a terra improvvisamente lasciando esterrefatti i presenti. Secondo la polizia, la causa sarebbe da ricercare in una sostanza stupefacente, una droga che indurrebbe paranoia, vomito e allucinazioni.









Almeno 25 persone sono state ricoverate proprio per una possibile overdose di marijuana sintetica nota come "K2". La polizia è intervenuta sabato notte nel quartiere Bedford-Stuyvesant a Brooklyn e ha caricato decine di persone stordite e confuse sulle barelle e sulle ambulanze. Nel 2016, sempre nello stesso quartiere altre 33 persone furno ricoverate per overdose di K2.



Sembravano più zombi dei newyorkesi mentre si accasciavano contro gli edifici e si sdraiavano sui marciapiedi.

La polizia ha risposto a un incrocio nel quartiere di Bedford-Stuyvesant di Brooklyn sabato scorso e ha caricato utenti storditi e confusi sulle barelle e sulle ambulanze.



Questo tipo di droga è poco costosa, spesso venduta da uno a cinque dollari per una dose.



I ricercatori hanno trovato casi in cui le sostanze chimiche nella marijuana sintetica possono legarsi molto più fortemente ai recettori cellulari rispetto al THC, producendo effetti più forti, addirittura drmammatici.



Poiché le sostanze chimiche variano da pacchetto a pacchetto, gli effetti di K2 sono imprevedibili e possono cambiare da uso a uso, secondo il Dipartimento della salute di New York City. Confezionato con nomi come Spice, AK-47, Smacked, Green Giant Scooby Snax, iBlown e Dank, il K2 può portare a convulsioni, psicosi, dipendenza e morte. I prodotti possono anche causare un rapido aumento del battito cardiaco, paranoia, confusione, vomito e allucinazioni.



Più di 6.000 persone sono state ricoverate al pronto soccorso di New York a causa del K2 dal 2015 e ci sono stati due morti confermati.

