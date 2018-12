CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 23 Dicembre 2018, 12:30

Voli cancellati, ritardi e disagi. L'aeroporto inglese di Gatwick in tilt per la presenza di droni in volo in zone vietate. Sospettati marito e moglie di mezza età: Paul Gait, 47 anni, e la moglie Elain Kirk, 54. Sono stati arrestati, perché ritenuti i proprietari-manovratori dei droni incriminati. Un incidente clamoroso che segue una serie di allarmi lanciati, da almeno tre anni, dai piloti inglesi. Nel 2015, in sei mesi tra l'11 aprile e il 4 ottobre, nel Regno Unito sono stati ben 23 i droni che hanno messo a rischio una serie di voli. In quattro casi, il rischio era stato giudicato addirittura «elevatissimo». E aveva avvertito Steve Landells, esperto di sicurezza della British Airline Pilots Association: «Bisogna agire subito per garantire la sicurezza dei passeggeri e del personale di bordo, in modo da evitare incidenti. Se un drone colpisse un aereo, provocherebbe un danno strutturale dalle conseguenze imprevedibili».I PRECEDENTIPrima dell'ultimo allarme a Gatwick, un drone era transitato a meno 25 metri da un Boeing 777 appena decollato dall'aeroporto di Heathrow. Poi, sempre a Heathrow, un drone aveva sfiorato un Airbus A319, mentre un drone argentato era transitato a pochi metri dall'ala di un BE200 all'aeroporto di Southampton. Ce ne era abbastanza per allarmare le autorità aeroportuali e i piloti inglesi, che segnalavano un aumento di pericoli sotto Natale: «Il numero di incidenti potrebbe salire perché la gente fa volare i propri droni ricevuti in regalo per la prima volta, quasi sempre con poca esperienza».