Con i nuovi droni l'Ucraina spera di riuscire a colpire le retrovie dell'esercito russo. Ad annunciare la svolta attesa da tempo è stato il responsabile del progetto della società di difesa statale Ukroboronprom, Oleg Boldyrev. Da tempo Kiev sta lavorando allo sviluppo di nuovi droni da utilizzare in guerra, visto che sono considerati uno dei tipi di armamenti più efficaci - e innovativi - nella guerra contro la Russia.

Secondo Boldyrev, la guerra si sta spostando sempre più verso l'uso dei droni e Kiev vuole fornire ai suoi soldati questo tipo di armamenti. Secondo il manager della Ukroboronprom le Forze Armate ucraine riceveranno presto un nuovo velivolo senza pilota, che le aiuterà a colpire le retrovie nemiche.

Le caratteristiche del nuovo drone

Boldyrev ha spiegato che il nuovo drone è quasi pronto: è in fase di collaudo, è simile ai droni kamikaze di produzione iraniana, ma ha alcune caratteristiche che lo rendono unico, ha detto. «È già stato prodotto. Lo chiamerei il "paziente zero". Vola, è un drone da combattimento con un'opzione kamikaze. Ma noi ucraini siamo persone molto avide. I nostri kamikaze potranno tornare indietro», ha affermato il manager.

L'opzione «ritorno», ha spiegato, significa che i droni saranno in grado di attaccare obiettivi nemici più volte. I nuovi droni avranno un'autonomia di 1.000 km e potranno trasportare un carico fino a 75 kg. La Ukroboronprom sottolinea che il nuovo drone utilizza in parte componenti straniere, ma lo sviluppo del software, la strumentazione per le comunicazioni, l'assemblaggio e la manutenzione sono "Made in Ucraina".