Attacco Iran contro Israele, i corridoi in Giordania e Iraq e gli spazi aerei chiusi. La mappa

Quando in Israele sarà da mezz'ora passata la mezzanotte, lo Stato ebraico chiuderà il suo spazio aereo. Lo ha indicato l'emittente Kan, precisando che lo spazio aereo resterà chiuso fino alle 7 (le 6 in Italia).

I droni attraversano il sud Iraq

Decine di droni iraniani sono stati avvistati sopra le province meridionali dell'Iraq in rotta verso Israele. Lo ha riferito la televisione Al Arabiya. Una fonte militare ha detto al canale televisivo che «decine di droni iraniani stanno attraversando le province meridionali irachene di Maysan e Al-Nasiriyah in rotta verso il territorio di Israele».

⚡️⚡️ Iran launched a UAVs towards Israel - Axios, citing sources — NEXTA (@nexta_tv) April 13, 2024

Chiuso lo spazio aereo sulla Giordania

Lo spazio aereo della Giordania sarà temporaneamente chiuso a partire da questa sera a tutti gli aerei in arrivo, in partenza e in transito.

Lo scrive Haaretz.

Iran chiude spazio aereo su Teheran

L'Iran ha annunciato che sta chiudendo lo spazio aereo sopra la sua capitale Teheran. Lo ha riferito il canale televisivo Al-Qahira Al-Ikhbariya, citato dalla Tass. «Il governo iraniano ha ordinato di chiudere lo spazio aereo sopra il distretto della capitale», si legge.

La Siria allerta le difese aeree attorno a Damasco e alle basi

La Siria ha messo in massima allerta i sistemi di difesa aerea attorno a Damasco e alle basi militari, evidentemente nel timore di una reazione israeliana. Lo riferiscono i media israeliani.

Il Libano chiude lo spazio aereo

Il Libano ha chiuso il suo spazio aereo. Lo annuncia il ministero della Difesa dopo il lancio di droni dell'Iran verso Israele.