Eccezionale scoperta in Spagna: ritrovato un bassorilievo romano di 2.000 anni fa con un volto umano

Dopo la scoperta dell'anfora di fondazione del “castellum” e di numeroso materiale che ha reso più facile per gli archeologi determinare com'era la vita nel fortino, il sito del Tossal de la Cala, vicino Benidorm in Spagna, continua a fornire scoperte. La più rilevante fino ad oggi è la scoperta di «un bassorilievo di straordinaria importanza storica», come definito in un rapporto dal professore dell'Università di Alicante Jesús Moratalla, direttore tecnico degli scavi.

Si tratta di una “inscultura”, un'incisione scolpita sulla roccia più di 2.000 anni fa da alcuni degli abitanti della fortificazione romana. La composizione è composta da tre elementi riconoscibili: un volto umano, una cornucopia e un fallo.

Il tutto in uno spazio di 57x42 centimetri. Tuttavia, Moratalla e la sua squadra credono che questa scena sarebbe «probabilmente incompleta» poiché manca «il quadrante superiore destro».

Sconosciuto è lo scopo dell'intaglio; potrebbe essere stato un graffito o servito per una funzione rituale. Dato che i Romani consideravano il fallo l'incarnazione del potere generativo maschile e uno dei simboli della sicurezza dello stato (sacra Romana), l'inclusione di un fallo solleva la possibilità che serviva a offrire protezione. Dato che molte divinità romane legate al raccolto, alla prosperità o all'abbondanza spirituale sono spesso raffigurate portando una cornucopia in rilievi e monete romane, la rappresentazione di una cornucopia o corno dell'abbondanza solleva la possibilità che il volto possa essere quello di un dio o di una dea. Nella mitologia, la cornucopia fu creata quando Eracle (Ercole romano) lottò con il dio del fiume Achelous e gli strappò una delle corna; gli dei del fiume erano a volte raffigurati come cornuti.

Situato su una collina alta 100 metri, il sito di Tossal de La Cala è stato scavato negli anni '40 da padre Belda e nel 1965 dal professor M. Tarradell, che data i resti archeologici trovati tra il II e il I secolo a.C. Gli scavi archeologici effettuati dall'Università di Alicante (AU) dal 2013 rivelano che si trattava di un insediamento romano occupato dagli eserciti di Quinto Sertorio durante le guerre sertoriane, una guerra civile combattuta tra un gruppo di ribelli romani (sertoriani) e il governo romano.

L'assessore al patrimonio storico e culturale, Ana Pellicer, ha affermato che non ci sono riferimenti paralleli all'incisione e ai rilievi di composizione simile nei siti di Roma e ha riferito che «questa scoperta è avvenuta casualmente sulla collina sede del Castellum, alla fine di gennaio 2020 dopo un episodio di forti piogge». Secondo l'assessore, «dal primo momento il team di archeologi ci ha detto che si trattava di una scoperta molto rilevante per la sua unicità, poiché non ci sono riferimenti a incisioni e rilievi di composizione simile, paralleli, nei territori che una volta dominava Roma in epoca repubblicana, che è il periodo in cui si iscrive il fortino del Tossal».

Proprio l'eccezionalità della scoperta e la necessità di garantire la sua protezione ha portato il Comune e il team tecnico del Tossal de la Cala «a gestire questa scoperta con la massima discrezione, comunicandola solo agli organismi competenti, come nel caso della Direzione Generale del Patrimonio del Ministero dell'Educazione, della Cultura e dello Sport». Da allora, nel preludio alla pandemia, «la massima preoccupazione di tutte le parti è stata quella di garantire la protezione dell'inscultura» che per tutto questo tempo è rimasta nascosta e, da lì, «cercare soluzioni che permettano di esibirla con le massime garanzie senza staccarla dal Tossal».

Così, nel progetto di musealizzazione incluso nel Piano di Sostenibilità Turistica di Benidorm, che è nella sua fase finale, «è stata prestata particolare attenzione alla protezione dell'incisione e a come esporla in condizioni sicure e accessibili», qualcosa che sarà una realtà nei prossimi mesi.