Emiliano Sala, lo sfottò choc prima del derby gallese: biglietti aerei col nome dell'attaccante morto nella Manica

Dei finti biglietti aerei, col nome di Emiliano Sala, l'attaccante argentino morto nel gennaio scorso mentre era in volo sul Canale della Manica, in procinto di passare dal Nantes al Cardiff. A stamparli e a distribuirli sono stati alcuni tifosi dello Swansea, prima del derby gallese di Championsip, la serie cadetta inglese.

Le finte carte di imbarco col nome di Emiliano Sala, con la fantomatica compagnia aerea Swansea City Airlines, hanno indignato non solo tutta la Gran Bretagna e la notizia ha oltrepassato molto presto i confini nazionali. Per deridere i rivali del Cardiff, i tifosi dello Swansea hanno oltraggiato la memoria di un ragazzo morto tragicamente a 28 anni. Il club, il cui stemma appare stampato su quei finti e vergognosi biglietti, si è subito dissociato dall'episodio e ha condannato duramente i responsabili, offrendo di collaborare con la polizia per individuarli e punirli.

Le forze dell'ordine, infatti, ora sono alla ricerca di chi, nei giorni scorsi, ha stampato e diffuso quello sfottò così irrispettoso in tutta la città. Le prime immagine di quelle finte carte d'imbarco a nome del calciatore morto a bordo di un Piper PA46-Malibu erano comparse sui social, ma diversi esemplari in formato cartaceo erano apparsi anche in giro per le strade di Swansea. Il club ha condannato duramente l'episodio ed ha avvertito i suoi tifosi: «Immagine vergognosa che non ci rappresenta. Tolleranza zero: qualsiasi tifoso che mostrerà questo materiale o che si comporterà in maniera inaccettabile affronterà procedimenti legali».

Ultimo aggiornamento: 12:58

