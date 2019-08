Caso Epstein, «il principe Andrea voleva massaggi ai piedi da una ragazza»

Nel testo, pubblicato integralmente, si legge tra l'altro: «L'ultima volta che ho visitato la sua casa (la più grande residenza privata a Nyc), sono entrato e l'ho trovato (Epstein, ndr) in tuta da ginnastica e un tipo britannico con un completo da uomo con le bretelle, che ricevevano massaggi ai piedi da due giovani donne russe vestite elegantemente». Più avanti Brockman scrive di aver realizzato, dopo aver scambiato due battute con il principe, che quell'uomo «di nome Andy» era «sua Altezza Reale, il principe Andrea, il duca di York».



L'agente prosegue affermando che una settimana dopo il suo incontro con il principe Andrea il New York Post pubblicò in prima una foto a tutta pagina di Epstein a spasso con il fratello di Carlo in Central Park sotto al titolo: «Il principe e il perv.». E Brockman commenta: «(Quella fu la fine del ruolo di Andrea come ambasciatore del commercio del Regno Unito)». Come è noto, Epstein si è suicidato in carcere il 10 agosto scorso. sia avvenuto l'incontro. La testimonianza di Brockman riapre i riflettori sul terzogenito della regina Elisabetta, già tirato in ballo negli ultimi giorni per la sua vicinanza ad Epstein, tanto che lunedì scorso è intervenuto con un comunicato diffuso da Buckingham Palace per cercare di mettere a tacere le crescenti indiscrezioni dei media che lo legano allo scandalo.Nel testo, pubblicato integralmente, si legge tra l'altro: «L'ultima volta che ho visitato la sua casa (la più grande residenza privata a Nyc), sono entrato e l'ho trovato (Epstein, ndr) in tuta da ginnastica e un tipo britannico con un completo da uomo con le bretelle, che ricevevano massaggi ai piedi da due giovani donne russe vestite elegantemente». Più avanti Brockman scrive di aver realizzato, dopo aver scambiato due battute con il principe, che quell'uomo «di nome Andy» era «sua Altezza Reale, il principe Andrea, il duca di York».L'agente prosegue affermando che una settimana dopo il suo incontro con il principe Andrea il New York Post pubblicò in prima una foto a tutta pagina di Epstein a spasso con il fratello di Carlo in Central Park sotto al titolo: «Il principe e il perv.». E Brockman commenta: «(Quella fu la fine del ruolo di Andrea come ambasciatore del commercio del Regno Unito)». Come è noto, Epstein si è suicidato in carcere il 10 agosto scorso.

Venerdì 23 Agosto 2019, 14:17 - Ultimo aggiornamento: 23-08-2019 16:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si faceva massaggiare i piedi da una ragazza, di nome Irina, nella residenza di New York di Jeffrey Epstein : spuntano nuove rivelazioni sul principe Andrea dopo la morte del finanziere caduto in disgrazia per uno scandalo sessuale e poi morto suicida pochi giorni fa. La rivelazione emerge da uno scambio di email tra uno scrittore, Evgeny Morozov, e l'agente letterario John Brockman, pubblicato dallo stesso Morozov sul magazine The New Republic.La mail di Brockman è datata 12 settembre 2013 ma l'agente, che rappresenta anche Morozov, non specifica quando