Principe William fa piangere Kate Middleton: il gesto che l'ha sconvolta prima del matrimonio

Dal passato della Royal Family e del diretto erede al trono, emerge un episodio che rivelerebbe tutte le incertezze iniziali di William nei confronti di Kate. Il principe William, infatti, avrebbe fatto piangere la principessa Kate quando, durante il periodo natalizio, avrebbe improvvisamente annullato dei piani importanti all'ultimo minuto. Questo episodio risale al 2006, quando i due si stavano frequentando da circa cinque anni. In quegli anni, solo le coppie sposate erano invitate alle celebrazioni natalizie della regina Elisabetta II a Sandringham, e quindi William aveva fatto grandi progetti per il nuovo anno. Alla fine però, il principe cambiò idea e il giorno di Santo Stefano decise di rimanere con la sua famiglia anziché passare la giornata con Kate. Secondo gli esperti, questo comportamento rifletteva la diffidenza di William nel fare il passo successivo nella relazione con Kate, a causa del suo status reale e delle difficoltà dei suoi genitori, Carlo e Diana. William discusse il suo futuro matrimoniale con Kate assieme a suo padre e sua nonna, ed entrambi gli avrebbero consigliato di non avere fretta. Nel 2007 circolarono addirittura notizie sulla loro rottura. Tuttavia, poco dopo furono visti insieme a una festa dell'esercito. Nel 2010 venne annunciato il loro fidanzamento al pubblico e durante una successiva intervista televisiva, Kate rivelò di non essere stata felice della loro separazione, ma di aver tratto forza da quella situazione. William concordò dicendo che avevano cercato di crescere e trovare la loro strada, e alla fine avevano fatto funzionare la loro relazione.

