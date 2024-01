Principe Andrea, le nuove rivelazioni di Virginia Giuffre: «C'era un altro reale nella villa di Epstein, era straniero ma parlava bene inglese»

Nuova bufera sul principe Andrea. Virginia Giuffre sostiene che il pedofilo Jeffrey Epstein la pagò 15.000 dollari per fare sesso con lui quando aveva 17 anni. Ma non solo. Sembra che nella villa del miliardario, Andrea non fosse l'unico di sangue blu: era presente infatti anche un altro reale, di cui però la Giuffre non fa mai il nome. E' quanto compare nell'ultima tranche di documenti appena aperti sul caso Epstein. La donna, che oggi ha 40 anni, ha avanzato le accuse quando ha testimoniato nel 2016 mentre era interrogata sotto giuramento. Il caso che coinvolge il principe Andrea e Virginia Giuffre è emerso infatti anni fa dopo il suicidio in carcere di Jeffrey Epstein, imprenditore statunitense arrestato per abusi sessuali. Ma ora i nuovi documenti processuali sul caso Epstein, resi pubblici in questi giorni dal tribunale di New York, hanno riportato tutto a galla.

La difesa di Andrea

Il Duca di York ha sempre strenuamente negato le accuse della signora Giuffre, con la quale nel 2022 ha raggiunto un accordo per una causa per violenza sessuale intentata da lei contro di lui senza ammettere responsabilità, pagando 12 milioni di sterline. I cinque lotti di "documenti Epstein" rilasciati nell'ultima settimana hanno sollevato ulteriori domande, dato che re Carlo starebbe valutando la possibilità di sfrattare Andrea dalla sua casa alla Royal Lodge. Eppure un amico del principe ha detto al Times che è improbabile che ciò accada:«Ci sono persone nella famiglia reale che assumerebbero un atteggiamento più aggressivo, ma in quella famiglia il sangue è più denso dell'acqua».

L'altro reale coinvolto

Nell'ultima serie di documenti, Giuffre afferma anche di aver subito abusi sessuali da parte di un secondo reale misterioso, oltre al principe Andrea. Il principe non identificato parlava una "lingua straniera", ma "parlava bene l'inglese", ha dichiarato sotto giuramento.

La sua affermazione è stata fatta mentre veniva intervistata dagli avvocati sulla sua sordida vita da schiava sessuale adolescente per Epstein in cui dice di essere stata prestata ai suoi potenti amici. In un documento giudiziario pubblicato ieri sera, la signora Giuffre – che all'epoca era Virginia Roberts – ha affermato che Epstein e la sua signora Ghislaine Maxwell l'hanno "venduta" all'élite facendola prostituire anche con un "leader mondiale", che era un Principe. Ha detto: «Parlava in una lingua straniera, parlava anche inglese, ma non sono sicura da dove venisse». I documenti giudiziari, relativi a un caso di diffamazione del 2017 in cui la signora Giuffre ha citato in giudizio Maxwell, sono molto imbarazzanti per Andrea, che ha risolto un caso giudiziario con lei negando tutte le sue accuse.

La casa del peccato

Virginia Giuffre ha descritto la villa di Epstein a New York, raccontando che c'era una “prigione” adornata con «un’enorme fotografia di me e di un’altra ragazza e un dipinto di entrambi che compiamo atti osceni insieme». Nella casa del miliardario in Florida, soprannominata la "Casa del peccato", ha detto che c'era un tavolo nell'ingresso con «almeno 50 fotografie, alcune di nudo, altre con ragazze in lingerie, foto mescolate con Jeffrey e alcune delle persone privilegiate che ha incontrato, come vecchie fidanzate o modelle come Naomi Campbell». Virginia Giuffre negli ultimi documenti bomba ha aggiunto di aver visto anche la top model Heidi Klum alle feste con Epstein.

Le feste con Clinton

L'ex schiava sessuale di Epstein, che in precedenza aveva affermato di aver visto l'ex presidente americano Bill Clinton sull'isola dei pedofili del finanziere, ha detto di aver incontrato il politico anche una seconda volta. Nella sua deposizione giurata ha dichiarato: «C'è stata una cena, molte risate, molti scherzi, era solo una cena e poi non ho dovuto fare nulla con Bill Clinton, non ha mai avuto una relazione sessuale con me». La signora Giuffre ha detto che c'erano due ragazze con Epstein e Clinton e che forse avrebbe potuto identificarle, ma erano "belle, giovani" e di età compresa tra i 17 e i 21 anni. I documenti rivelano anche come a Epstein e Maxwell – nelle loro “deposizioni”, o interviste legali americane – siano state poste domande dettagliate sulle presunte inclinazioni sessuali del principe Andrea. Epstein venne informato di aver "ordinato a Virginia di fare sesso con il principe Andrea, vero?" al che il finanziere ha risposto “quinto”, invocando il diritto del quinto emendamento della Costituzione americana di non incriminarsi. Il tribunale di New York, che ha fornito al pubblico i documenti dalla scorsa settimana, ha ora completato l'esercizio con un ultimo lotto di sette dossier ieri sera.

Il principe Andrea chiuso nella sua villa a Windsor

Intanto il Duca di York, 63 anni, resta chiuso nel silenzio della sua villa a Windsor. Ieri sera è stato visto uscire al volante di una Range Rover verde. Si dice che i documenti bomba – comprese le sordide affermazioni che Epstein abbia filmato segretamente il reale mentre faceva sesso – abbiano rinnovato la determinazione di re Carlo a sfrattare Andrea dalla Royal Lodge.È uno scandalo che va avanti da anni e che il principe Andrea sperava di essersi messo alle spalle dopo aver versato 15 milioni nel 2022 alla sua accusatrice. I documenti processuali sul caso Epstein resi pubblici in questi giorni dal tribunale di New York hanno riportato tutto a galla, pur non aggiungendo nulla di sostanzialmente nuovo: ma si parla di orge, di massaggi, di «settimane» passate da Andrea a casa di Epstein. Tanto che il gruppo anti-monarchico Republic ha denunciato il principe a Scotland Yard e ha chiesto di avviare una nuova inchiesta.

È così che re Carlo si trova ad affrontare un rompicapo di difficile soluzione. Andrea è stato già privato del titolo di Altezza Reale e tagliato fuori da qualsiasi ruolo pubblico:ma resta suo fratello, e su questo non c'è niente da fare. Anzi, di recente il principe sembrava essere stato riaccolto in seno alla famiglia reale: a Natale è apparso a Sandringham assieme agli altri Windsor, addirittura al fianco della sua ex moglie Sarah, pure lei riabilitata dopo la morte di Filippo, che la detestava.