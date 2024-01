Principe Andrea rifiuta di andarsene dal Royal Lodge di 30 stanze dopo le nuove notizie sul caso Epstein: il fratello re Carlo III gli taglia i fondi a Windsor

Non sarà facile per re Carlo III sfrattare con le buone il fratello principe Andrea dal Royal Lodge dopo l'ennesima rivelazione sul caso di Jeffrey Epstein, il businessman americano già condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minorenni che nel 2019 si è tolto la vita in carcere mentre era in attesa di un altro processo.

Il Duca di York ha promesso di opporsi a ogni richiesta di lasciare la sua mansion a Windsor dotata di dieci camere da letto e altrettanti bagni.

Il Re vorrebbe che Andrea andasse ad abitare nel meno esposto Frogmore Cottage, già abitazione fuori dai riflettori di Harry e Meghan prima della "fuga" negli Stati Uniti.

Andrew, secondo il Daily Mail, ha detto che "non andrà da nessuna parte. Il Re non può costringerlo ad andarsene. Ha un contratto di locazione di ferro che ha assolutamente tutta l'intenzione di onorare". E poi c'è la totale negazione di ogni eventuale accusa legata all'ultima diffusione di notizie sulle vicende di pedofilia connesse ad Epstein.

I documenti hanno riportato alla cronaca l'amicizia del Duca di York con il pedofilo Jeffrey Epstein, riferendo, senza tuttavia aggiungere prove, di "atti di abuso sessuale" e di "un'orgia con minorenni".

Ed è vero che il contratto di affitto della residenza reale è a prova di bomba, ma è anche vero che Carlo III ha la possibilità di chiudere i rubinetti dei fondi destinati al fratello che inoltre dovrebbe rinunciare definitivamente a incarichi di rappresentenza della royal family.

Incarichi già ampiamente ridotti: ad Andrew è permesso partecipare ad eventi privati ​​e familiari, na non a pubblici o ufficiali.

Senza il sostegno delle case reali non sarà facile per il principe Andrea sostenere le spese la villa di 30 stanze nel Windsor Great Park. Intanto dovrà cominciare a pagare le non lievi spese per la sicurezza della mansion.

Andrea, ottavo in linea di successione al trono e descritto come assai provato in questi ultimi giorni, ritiene che anche le nuove rivelazioni non lo compromettano e ribadisce di essere pronto, come sempre, a collaborare con gli inquirenti.

Intanto però Virginia Roberts Giuffre ha detto di essere stata costretta a fare sesso con il principe in tre occasioni quando aveva 17 anni, una di queste volte fu - sostiene - in un bagno nella residenza di Maxwell a Londra nel 2001.