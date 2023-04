Trovata una nave affondata della Seconda Guerra mondiale: a bordo più di 1.000 prigionieri

Una squadra di esploratori ha annunciato di aver trovato una nave giapponese affondata durante la Seconda Guerra Mondiale, che trasportava prigionieri di guerra quando fu colpita al largo delle Filippine nel 1942, provocando la più grande perdita marittima della guerra in Australia, con un totale di 1.080 vite.

Il relitto della Montevideo Maru è stato localizzato dopo 12 giorni di ricerche a una profondità di oltre 4.000 metri - più profonda del Titanic - al largo dell'isola di Luzon nel Mar Cinese Meridionale. Non ci saranno sforzi per rimuovere artefatti o resti umani per rispetto delle famiglie di coloro che sono morti, ha affermato una dichiarazione della Silentworld Foundation con sede a Sydney, un'organizzazione senza scopo di lucro dedicata all'archeologia e alla storia marittima, come riporta la stampa locale.



«Lo straordinario sforzo alla base di questa scoperta parla della duratura verità della solenne promessa nazionale australiana di ricordare e onorare sempre coloro che hanno servito il nostro Paese», ha affermato il primo ministro australiano Anthony Albanese. .

La Montevideo Maru non era contrassegnata come trasportatrice di prigionieri di guerra e il 1 luglio 1942 il sottomarino americano Sturgeon, dopo aver inseguito la nave per tutta la notte, lanciò quattro siluri, che colpirono il bersaglio, affondando la nave in meno di 10 minuti.

I morti furono 1.080, provenienti da 14 nazioni, tra cui 979 australiani.