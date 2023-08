Airbus 320 decollato da Mallorca perde i contatti radio, due Eurofighter si alzano in volo per intercettarlo

Nel pomeriggio due caccia F-2000 Eurofighter dell'Aeronautica Militare, in servizio di allarme per la difesa dello spazio aereo nazionale, hanno compiuto un intervento su ordine di decollo immediato, in gergo militare «scramble», per intercettare e verificare un velivolo civile che aveva perso il contatto radio con gli enti del traffico aereo.

Eurofighter in azione, cosa è successo

Il velivolo, un Airbus 320 della Chair Airlines decollato da Palma de Mallorca e diretto a Zurigo, stava attraversando lo spazio aereo italiano, quando - rendo noto l' Aeronautica Militare - ha interrotto le comunicazioni, facendo così scattare la procedura di allarme e intercettazione.

Addestramento

Cogliendo questa opportunità, il Comando Operazioni Aerospaziali (COA) ha cambiato lo status della missione, che da operativa è stata trasformata in addestrativa, sfruttando l'occasione per effettuare alcune procedure ed eventi previsti dal programma di addestramento dei piloti, addestramento che deve essere svolto costantemente per garantire la massima operatività e capacità di intervento.