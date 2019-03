Lotte van der Zee, modella tedesca e Miss Teen Universe del 2017, è morta per un attacco di cuore in Austria, dove si trovava con la famiglia in vacanza per festeggiare il suo 20esimo compleanno. A trovarla senza conoscenza nella sua stanza sono stati i genitori:

La nostra perla non ce l’ha fatta. È incredibilmente surreale che non sia più accanto a noi

Lotte è morta alle 22,47 del 6 marzo dopo essere stata per due settimane in coma. A dare il triste annuncio i suoi genitori in un post su Instagram. Nel ricordarla, i genitori hanno voluto pubblicare sul social l'ultima foto di Lotte: è sulla neve, con un sorriso smagliante, ignara della tragedia che da lì a poco l'avrebbe travolta.

» ha detto la famiglia.