Pensionato in bici investito e ucciso da due adolescenti. «Colpiscilo», poi caricano il video online

Investono e uccidono un ciclista che stava pedalando ai bordi della strada, poi caricano il video in rete. «Sei pronto?» chiede il conducente 17enne al passeggero che sta riprendendo la scena con il cellulare. «Si», la risposta. Dopodiché Andreas Probst, 64 anni, capo della polizia in pensione a Las Vegas, viene investito alle spalle e sbalzato in aria finché non cade a terra, morto.

Il video

Il video dell'incidente provocato lo scorso 14 agosto è girato sui social, finché gli inquirenti non hanno rintracciato i due adolescenti, arrestando il conducente, che è accusato anche di furti di auto.

#LasVegas: Murder charges filed against a 17-year-old boy after the teenage driver plowed into a cyclist.



Retired Bell, CA police chief— who resided in Vegas—Andreas Probst, 64, was fatally struck while cycling. 🕊️ (Warning: graphic video) #TrueCrime pic.twitter.com/6SEKdtWO0Y — True Crime with Laura🕵🏼‍♀️⚖️ (@Lauraonthecase) September 17, 2023

Cosa è successo

L'incidente mortale è avvenuto intorno alle 6 del mattino, mentre Probst stava facendo il suo giro mattutino, quando è stato colpito dall'auto che poi è fuggita ad alta velocità. Probst è stato portato d'urgenza all'University Medical Center, dove purtroppo è giunto senza vita. La figlia della vittima, Taylor Probst, ha detto al Review-Journal di aver ricevuto un avviso dall'Apple Watch di suo padre che indicava che era caduto la mattina del 14 agosto. Allora si è precipitata con sua madre sul luogo dell'incidente, ma quando sono arrivati l'uomo era già stato trasportato in ospedale.

Il dolore della moglie

Secondo quanto riferito, l'ex poliziotto si era trasferito a Sin City dopo essersi ritirato da capo della polizia a Bell, in California, nel 2009. All'inizio di questo mese si è tenuta una cerimonia commemorativa per Probst, che ha trascorso 35 anni nelle forze dell'ordine, ha riferito KLAS. "Onestamente era come un raggio di sole", ha detto Taylor Probst di suo padre. "Era un uomo straordinario mio marito", ha aggiunto la moglie di Probst, Crystal. “Un padre, un fratello”.