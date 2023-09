Ragazzo di 13 anni travolto e ucciso da un'auto pirata sulla Casilina: stava attraversando davanti casa. Caccia a chi lo ha investito

Stava tornando a casa, dopo aver trascorso la serata con i genitori a una festa di compleanno ed è stato investito da un pirata della strada che si è poi dato alla fuga. Incidente mortale, la scorsa notte, sulla Casilina. A perdere la vita un ragazzino egiziano di 13 anni che, colpito dal veicolo, è stato sbalzato per diversi metri morendo sul colpo. Il 13enne stava attraversando la strada non lontano dalle strisce pedonali insieme ai suoi familiari quando è stato preso in pieno.

Termini, cadavere trovato in stazione vicino ai binari: è un 64enne del Ghana. Treni in ritardo

Il suo investitore è poi fuggito senza fermarsi a prestare soccorso. I vigili urbani del VI Gruppo hanno, dopo poco, rintracciato l'auto che però era stata abbandonata: proseguono le ricerche per rintracciare il guidatore.