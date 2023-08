Slovenia, tre morti a causa del maltempo: record di piogge in 12 ore. Allerta anche in Austria

Allerta maltempo in Slovenia. Mentre continuano le operazioni di salvataggio, dopo le forti pioggie delle scorse ore, anche l'Austria teme la pioggia e le conseguenti inondazioni. Al momento, è di tre morti il bilancio della forte ondata di maltempo che ha colpito, a partire da ieri sera, il Paese sloveno.

Una donna slovena e due cittadini olandesi hanno perso la vita, con la polizia di Lubiana che sta tuttavia ancora cercando di stabilire la causa esatta dei decessi, informa l'agenzia di stampa slovena STA.

Secondo le più recenti informazioni disponibili, la donna è morta nella zona di Kamnik, a nord di Lubiana, mentre i cittadini olandesi hanno perso la vita sulle montagne nella zona di Kranj.

Helikopterska posadka se kljub megli in težkim razmeram prebija proti Slovenj Gradcu da pomaga sodržavljanom in sodržavljankam, ki potrebujejo našo pomoč. Razmere na tleh so resne. Posnetek iz Koroške. #VslužbiDomovine #zaLjudi pic.twitter.com/MfM2pfTL0v — Slovenska vojska (@Slovenskavojska) August 4, 2023

Rischio inondazione

Il rischio di inondazioni non è ancora finito, ha avvertito il meteorologo Brane Gregorčič dell'Agenzia per l'ambiente della RS (Arso). La maggior parte degli «acquazzoni» più intensi si sposterà a sud-est del Paese, quindi lungo il confine croato a nord-est del Paese. In 12 ore è caduta una quantità record di pioggia.



«Il tempo ha fatto il suo corso», ha detto Gregorčič durante la conferenza stampa di oggi. Secondo lui, la quantità di precipitazioni in 12 ore è stata addirittura superiore agli scenari ipotizzat: in alcuni punti sono caduti circa 200 millimetri di precipitazioni per metro quadrato. Le precipitazioni continueranno nel corso della giornata, oggi sono attese condizioni severe nel sud-est della Slovenia, soprattutto nella zona di Kočevski, nella zona di Kolpa e Bela krajina. Le precipitazioni diminuiranno durante la giornata di domani e si fermeranno durante la notte di domenica, ha detto Gregorčič.

Eventi estremi, quali sono le cause e perché non dipendono (solo) dal cambiamento climatico. L'ultimo studio

I torrenti e i corsi d'acqua hanno iniziato a esondare, e i fiumi Krka, Sava, Drava e Dravinje dovrebbero esondare durante il giorno e sabato notte, il flusso del Sava alla sua uscita dal paese è un record, ha detto l'idrologo Janez Polajnar. L'alluvione è simile a quella del 1990, 1998 e 2004.

Allerta in Austria

Anche il fiume Drava desta preoccupazione. Come ha detto Polajnar, hanno ricevuto informazioni dall'Austria che intendono aumentare ulteriormente la portata della Drava a 1.300 metri cubi al secondo sul profilo di confine, e a questo bisogna aggiungere anche gli affluenti locali in Slovenia. Pertanto, nel corso inferiore a valle della diga di Markovci, la portata della Drava dovrebbe superare i 2.000 metri cubi al secondo. «Questo è estremamente grande, quasi simile all'importo del 2012», ha detto Polajnar. In esondazione anche il fiume Mura, per il momento all'interno degli argini antialluvione.