Maltempo, fine settimana con allerta in 11 Regioni: in arrivo fronti temporaleschi, ma recupera l'estate di San Martino Le previsioni

Maltempo, inizia un fine settimana all'insegna della variabilità tipicamente autunnale con fronti temporaleschi che si alternano a schiarite e con temperature che sembrano recuperare in extremis la cosiddette e attesa Estate di San Martino che inizia, per tradizione, domani 11 novembre, un fase di tempo mite che "dura tre giorni e un pochino" secondo il proverbio.

Le previsioni

Il Dipartimento della Protezione Civile per oggi annuncia per oggi 10 novembre piogge e temporali, che localmente potranno essere anche molto intensi e accompagnati da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento, su Toscana e Lazio, in estensione dalle prime ore di venerdì, a Molise, Campania, Basilicata e Calabria. Sulla base dei fenomeni previsti, il Dipartimento ha anche valutato una allerta arancione per rischio idrogeologico sulla Toscana nord occidentale, mentre l'allerta è gialla per il resto della regione e in altre 10: Umbria, Lazio, Calabria e Sicilia, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Sardegna.

L'estate di San Martino

La data è quella di domani 11 novembre, giorno in cui si celebra San Martino, il nobile militare (316-397) di origini ungheresi che si convertì in Francia e che divenne vescovo, secondo la tradizione, dopo l'episodio del mantello. Ad Amiens il nobile graduato a cavallo uscendo dalle mura vide un povero seminudo e tremante per il freddo di una rigida giornata autunnale. Impietosito, il gentiluomo, taglio a metà con la spada il suo grande mantello di lana cotta. E proprio mentre donava quell'indumento al povero il cielo carico di nubi si aprì con il sole che per alcuni giorni riportò un clima estivo sulla città. Martino, smessa la divisa, fu anche nominato vescovo di Tours nel 371. Una bella storia che i meteorologi speigano con la ricorrente espansione autunnale dell’anticiclone dalla Spagna verso tutto il Mediterraneo, con alta pressione, alte temperature e ottime condizioni di tempo.

Oltre al proverbio, San Martino e questa fase meteorologica sono ricordate nella poesia di Giosué Carducci che almeno fino ai boomer è stata sempre imparata a memoria alle elementari.

Il bollettino della protezione civile per oggi 10 novembre

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Toscana: Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Sardegna: Logudoro

Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro

Puglia: Salento

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Lucca, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Basilicata: Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro

Puglia: Salento

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Mugello-Val di Sieve, Romagna-Toscana, Valtiberina, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Le previsioni per oggi venerdì 10 novembre

Nord

Schiarite su Nordovest, Lombardia, ovest Emilia e ovest Veneto, ma - riporta il sito 3Bmeteo.com - ancora qualche nevicata debole sulle Alpi occidentali dai 1500m.

Instabile sull'estremo Nordest con piogge e rovesci anche temporaleschi sul Friuli VG, in estensione entro sera alle coste venete e alla Romagna.

Centro

Iniziali schiarite sulle coste tirreniche, nuvoloso sin dal mattino sulle zone interne, Umbria e Marche con piogge intermittenti. In giornata instabilità in aumento su tutto il versante tirrenico con piogge e temporali più frequenti e intensi dapprima in Toscana, in serata anche su tratti del Lazio. In serata qualche piovasco in arrivo anche sull'Abruzzo. Neve sulle vette appenniniche dai 1900m.

Sud

Instabile al mattino sulle regioni peninsulari con piogge e temporali già presenti sul versante tirrenico, specie in Campania. In giornata qualche rovescio in estensione fino alla Calabria, specie tirrenica, più asciutto e soleggiato sul versante adriatico e su quello ionico. Poco o parzialmente nuvoloso in Sicilia. In Sardegna piogge e temporali dal pomeriggio sulle zone occidentali, in estensione verso est. Venti tesi o forti da ovest-sudovest.