Caldo record addio, l'estate finisce questo weekend? Temperature in diminuzione: grandine, venti e forti temporali in arrivo

Nel corso dell'imminente weekend l'anticiclone comincerà a cedere sotto la spinta del flusso perturbato atlantico, intenzionato a scendere di latitudine per raggiungere le nostre regioni settentrionali. Lo farà con una prima passata temporalesca che sabato si organizzerà sull'arco alpino per poi sconfinare a parte delle pianure del Nordovest.

Caldo record addio, arriva il ciclone Poppea: da domani temperature giù di 12°, nubifragi e grandinate nel weekend

Replicherà domenica con un fronte più incisivo responsabile di rovesci e temporali non sono sulle Alpi, ma anche su buona parte della Val Padana a nord del Po. I contrasti termici tra l'aria molto calda preesistente e quella più fresca in arrivo daranno luogo a fenomeni anche intensi, con possibilità di locali grandinate, nubifragi ed improvvisi rinforzi del vento nelle zone coinvolte dai fenomeni, tutto accompagnato da un deciso calo delle temperature. Discorso diverso invece per le regioni centro-meridionali, ancora interessate dall'anticiclone africano che manterrà il tempo stabile e il caldo intenso.

Sabato 26 agosto

Nord: Giungeranno forti temporali al Nordovest, dapprima sui rilievi, poi in serata sulle pianure. Altrove sarà ancora soleggiato e caldo.

Centro: Comanda il tempo ancora l'anticiclone africano Nerone per cui la giornata sarà soleggiata e le temperature massime si fermeranno a 36°C.

Sud: Condizioni stabili dell'atmosfera grazie all'anticiclone Nerone pertanto in questa giornata il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso.







Domenica 27 agosto

Nord: Tempo in peggioramento con temporali violenti da Alpi, Prealpi, pianure del Nordovest verso le Dolomiti entro sera. Calo termico.

Centro: In questa giornata la nuvolosità aumenterà in Toscana, altrove sarà ancora pianamente soleggiato. In nottata temporali in Versilia.

Sud: L'anticiclone Nerone domina le regioni scaldandole ulteriormente. Giornata soleggiata ma con più nubi in Campania. Caldo intenso in Puglia.

Lunedi 28 agosto

Nord: Il ciclone Poppea attraversa le regioni. In questa giornata avremo condizioni di maltempo, anche estremo, su Lombardia e Nordest.

Centro: Il ciclone Poppea interessa alcune regioni per cui il tempo è previsto in forte peggioramento su Toscana e Umbria, altrove nubi irregolari

Sud: La pressione è in diminuzione e così la giornata trascorrerà con un peggioramento del tempo prima in Sardegna e poi anche sulla Campania.



L'influenza del vortice

L'influenza del vortice dovrebbe protrarsi fino a martedì, con nuovi rovesci o temporali su gran parte d'Italia, in particolare sulle regioni centrali dove si avrà ancora l'occasione per fenomeni localmente forti e grandinigeni, un pò meno intensi invece al Nord dove i fenomeni più estremi sono attesi tra domenica e lunedì; rischio nubifragi invece al Sud. Le temperature subiranno un ulteriore generale calo, su valori anche sotto le medie, tanto che al Centronord, si potrebbero non superare i 26-28°C, ma valori decisamente più bassi anche al Sud rispetto a quesgi giorni.

Il tutto ancora accompagnato da venti talora forti a rotazione ciclonica. Mercoledì una certa instabilità potrebbe attardarsi soprattutto al Centro-Sud, anche se in graduale attenuazione, mentre maggiori aperture interesserebbero il Nord Italia.

Si tratta però di una tendenza che potrebbe subire modifiche, a causa della distanza temporale. Vi consigliamo di seguire i prossimi aggiornamenti.