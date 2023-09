Spagna travolta dalle piogge torrenziali: due morti e tre dispersi (al momento). Cos'è il sistema «Dana» e quali città sono in allerta

Allarme in Spagna. Case allagate, strade e vicoli trasfromate in fiumi e città isolate. Le piogge torrenziali hanno colpito gran parte del Paese nel weekend: dall'arcipelago delle Baleari alla capitale di Madrid.

Vortice balcanico, venti forti e temporali sulla Penisola. L'anticiclone africano rialzerà le temperature in (quasi) tutte le regioni

Quanto dureranno? L'allerta durerà per le prossime 24 ore - per il momento.

Cosa sta succedendo

L'Agenzia Meteorologica Statale (Aemet) ha avvisato che potranno verificarsi situazioni di pericolo a seguito di piogge molto violente e concentrate nel tempo, che saranno seguite anche da precipitazioni torrenziali e persistenti: è la tipica situazione meteorologica che, alla fine dell'estate, può scatenare alluvioni lampo e piene improvvise di corsi d'acqua.





Cos'è «Dana»?

Responsabile del maltempo il sistema «Dana», acronimo di «Depressione Isolata nei Livelli Alti».

Di cosa si tratta? È un sistema di bassa pressione che si isola in quota rispetto alla circolazione generale.

Il fenomeno ha bloccato diverse linee della metropolitana che sono state chiuse per l'accumulo di acqua causato dalle violente e incessanti piogge che hanno causato inondazioni in tutto il Paese, con persone intrappolate in casa o nelle auto, strade chiuse, interruzione dei servizi ferroviari, ritardi e cancellazione di voli.

L'emergenza

Sono stati oltre 1.250 gli interventi d'emergenza dei vigili del fuoco a Madrid, colpita dai violenti temporali. Il 112 è stato chiamato in particolare nei comuni del sud Aldea del Fresno, Villa Del Prado, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales, Navalcarnero e El lamo. La maggior parte degli interventi ha riguardato allagamenti su strade, autostrade e nelle case. Il direttore dell'Agenzia per la Sicurezza e l'Emergenza del 112 di Madrid (Asem 112), Pedro Ruiz, ha riferito di «numerosi salvataggi di persone nelle case e nei veicoli».

Le zone più colpite

Toledo e Madrid sono in allerta rossa per le forti piogge, mentre l'Agenzia meteorologica statale (Aemet) ha attivato l'allerta arancione in Andalusia, Castiglia e Leòn, Catalogna e Comunità Valenciana. Nella Comunità di Madrid, nel tardo pomeriggio di domenica l'Aemet ha revocato l'allarme rosso sulle montagne, nell'area metropolitana e nell'Henares, anche se lo mantiene nel sud dove è alto il rischio di nubifragi che in alcuni casi potrebbero essere pericolosi per l'accumulo di pioggia che potrà raggiungere i 120 litri al metro quadrato.

L'appello di Sanchez

Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha lanciato un «appello ai cittadini affinche continuino ad agire con prudenza». Nelle regioni colpite, molte strade sono state interrotte. Il traffico ferroviario, che era stato temporaneamente sospeso da domenica, e rimasto gravemente interrotto, in particolare tra Madrid e l’Andalusia e sulla costa mediterranea. Nella capitale le piogge torrenziali hanno portato anche alla chiusura temporanea di diverse linee della metropolitana. Sebbene le piogge si siano leggermente attenuate lunedi, l’Agenzia meteorologica nazionale ha mantenuto in allerta sette regioni, tra cui Madrid, Castilla-La Mancha, Catalogna, Isole Baleari e Paesi Baschi. Le autorita di Madrid hanno raccomandato ai quasi sette milioni di abitanti della regione di telelavorare e di evitare spostamenti non necessari verso la capitale, dove l’accesso e ancora molto congestionato.