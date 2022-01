Francia, figli del personale sanitario potranno andare a scuola anche con classe chiusa: «Così i genitori possono lavorare»

In Francia potranno andare a scuola sempre i figli del personale sanitario, anche se la loro classe è stata chiusa per contagi da Covid-19: lo ha annunciato stamattina il portavoce del governo, Gabriel Attal. «Abbiamo previsto di accogliere ovunque in Francia i bambini del personale sanitario - ha detto ai microfoni di France Inter - così che i genitori possano continuare a lavorare».

In giornata sarà comunicata anche la lista precisa delle categorie aventi diritto. Al rientro dopo le vacanze, ieri, le classi elementari sono sottoposte ad un nuovo protocollo sanitario che prevede fra l'altro che una classe possa essere chiusa soltanto a partire da 3 casi di Covid e «in funzione della situazione, in presenza, ad esempio, di un altissimo numero di casi». Accanto a questo provvedimento, anche l'obbligo di sottoporre gli allievi a 3 tamponi in 4 giorni se c'è un positivo in classe.