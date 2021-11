G20, Jill Biden in Campania: vista alla base Us Navy di Gricignano di Aversa

È un cospicuo dispiegamento di uomini e mezzi quello che ha scortato Jill Biden alla base di supporto di Gricignano d'Aversa. La first lady statunitense, in Italia a seguito del marito in occasione del G20, è atterrata all'aeroporto di Capodichino attorno alle 12.15, e ha poi raggiunto in auto al sito militare gricignanese alle 12.42.

Ad attenderla all'entrata e nelle immediate vicinanze della base c'era una squadra interforze composta da polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale, che ha presidiato tutti gli assi viari nel circondario.

All'entrata della base c'era anche il sindaco di Gricignano d'Aversa, Vincenzo Santagata, che ha ricordato la virtuosa singergia tra il piccolo comune dell'Agro aversano e la marina militare statunitense.