Gaza, settimo mese di guerra. Italia aderisce a proposta corridoio umanitario marittimo. Israele bombarda anche il Libano

Tra l'11e il 12 marzo inizierà il Ramadam, ma per ora si stanno affievolendo le speranze che un accordo sul rilascio degli ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre e per arrivare a una tregua temporanea a Gaza possa essere raggiunto prima che scatti il mese sacro per i musulmani. Lo riferisce il New York Times citando funzionari vicini ai colloqui. Insomma pessime notizie si sovrappongono nei giorni in cui si entra nel settimo mese del decimo conflitto fra palestinesi e israeliani.

Gli ultimi dati del ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas, affermano che 86 palestinesi sono stati uccisi negli attacchi israeliani e 113 sono rimasti feriti nelle ultime 24 ore, portando ad almeno 30.717 i palestinesi uccisi nella Striscia dal 7 ottobre.