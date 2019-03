Gaza, due razzi su Tel Aviv: torna l'allarme dopo 2 anni. Immediata la risposta di Israele

Due razzi sono stati lanciati dal nord della Striscia di Gaza verso Israele. Lo rende noto l'esercito israeliano, specificando che uno dei due razzi è stato intercettato dal sistema di difesa, mentre si ritiene che l'altro sia caduto in uno 'spazio apertò. Per la prima volta, dopo 2 anni, a Tel Aviv sono tornate a suonare le sirene d'allarme.



Israele ha cominciato a colpire obiettivi a Gaza per rappresaglia contro i due razzi. Lo ha detto il portavoce dell'Esercito israeliano citato dal Jerusalem Post. Dopo il lancio di razzi, il premier Benyamin Netanyahu aveva convocato una riunione d'emergenza per discutere della risposta di Israele.

Giovedì 14 Marzo 2019, 20:55 - Ultimo aggiornamento: 15 Marzo, 10:07

