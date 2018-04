Gaza, ancora scontri al confine: 50 palestinesi feriti

Venerdì 27 Aprile 2018, 15:22 - Ultimo aggiornamento: 27-04-2018 15:47

È salito a 50 il bilancio dei feriti palestinesi negli scontri in corso con l'esercito israeliano alla barriera difensiva tra Gaza e lo Stato ebraico nel quinto venerdì consecutivo di proteste di massa. Lo riferiscono fonti mediche della Striscia, secondo cui tra questi ci sono membri del personale medico e anche un fotoreporter palestinese colpito ad una gamba. L'agenzia di stampa palestinese Maan precisa che tre manifestanti sono stati feriti da colpi d'arma da fuoco sparati dai soldati israeliani, due a est di Gaza City e uno a est di Khan Yunis.Manifestanti palestinesi hanno cominciato a radunarsi da stamani nei punti di raccolta lungo la barriera difensiva tra Gaza e lo Stato ebraico per dare inizio alla quinta Marcia del ritorno, appoggiata da Hamas. Analoghe iniziative andranno avanti, ogni venerdì, fino al 15 maggio, giorno in cui i palestinesi ricordano la Nakba, la Catastrofe della nascita dello stato di Israele.Secondo dati dell'Organizzazione per i diritti umani dell'Onu (Ocha) - che ha definito eccessivo l'uso della forza da parte di Israele - nelle quattro dimostrazioni precedenti a cui sono seguiti violenti scontri con l'esercito israeliano, sono stati uccisi 42 manifestanti e 5.511 sono rimasti feriti. Israele ha più volte ammonito, anche con volantini in arabo lanciati sulla Striscia, a non avvicinarsi alla barriera difensiva, a non tentare di danneggiarla e a non entrare nel territorio dello Stato ebraico.