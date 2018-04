Gaza, alta tensione dopo gli scontri. Erdogan: Netanyahu terrorista

Lunedì 2 Aprile 2018, 10:07 - Ultimo aggiornamento: 02-04-2018 10:37

Ancora tensione al confine con Gaza dove nel giorno di Pasqua ci sono stati nuovi incidenti, anche se di minore intensità rispetto a quelli di venerdì quando l'esercito isreliano ha sparato sui manifestanti uccidendo 17 palestinesi.A divampare intanto è lo scontro diplomatico: Israele ha annunciato che non avallerà alcuna indagine «indipendente e trasparente» come chiesto dal segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres. Il ministro della difesa Avigdor Lieberman ha escluso ogni commissione di inchiesta: «Questi continui ipocriti appelli per una commissione d'inchiesta - ha detto - devono capire che non ci sarà nulla di simile».Durissimo il botta e risposta fra il presidente turco Recep Tayyip Erdogan che ieri ha accusato Israele di aver compiuto «un attacco disumano a Gaza» e che oggi ha rincarato la dose definendo il premier Benyamin Netanyahu di «essere un terrorista». «Non serve - ha spiegato Erdogan - che dica al mondo quanto sia crudele l'esercito israeliano. Possiamo capire cosa fa questo Stato terrorista guardando la situazione a Gaza e a Gerusalemme».A stretto giro di posta la replica del premier israeliano: «L'esercito più morale del mondo non accetterà lezioni da qualcuno che per anni ha bombardato indiscriminatamente popolazioni civili». In serata Netanyahu è tornato sull'argomento dando dell'occupante a Erdogan: «Chi occupa Cipro del Nord, invade la regione curda e massacra i civili ad Afrin, non può - ha detto - darci lezioni di morale e valori».Secondo l'agenzia Wafa i feriti tra i dimostranti palestinesi davanti ai reticolati di Gaza sono stati 8; ben più pesante invece il bilancio degli incidenti avvenuti davanti l'università di Abu Dis, in Cisgiordania: 98 per la Mezzaluna Rossa palestinese.La situazione di scontro a Gaza è stata criticata anche in Israele dove militanti della sinistra di Meretz e delle ongpacifiste hanno chiesto la fine delle operazioni.