Gil de Ferran, morto dopo un infarto in pista l'ex pilota brasiliano: stava correndo insieme al figlio. Aveva 56 anni

Gil de Ferran, ex pilota brasiliano e vincitore della 500 Miglia di Indianapolis e due titoli IndyCar, è morto a causa di un infarto avvenuto in pista mentre stava correndo insieme al figlio Luke al Concourse Club, in Florida. A confermare la notizia all'Associated Press sono stati diversi ex compagni di squadra. Ferran durante la corsa ha accostato dicendo di non sentirsi bene. Assistito e portato all'ospedale più vicino è poi deceduto.

La carriera

Con il passaggio alla Penske nel 2000 il pilota conquistò due titoli mondiali, prima di abbandonare la categoria CART a fine 2001.