Louvre, uomo lancia una torta sulla Gioconda: nessun danno per il capolavoro di Leonardo

Sgradita "sorpresa" quest'oggi per la Gioconda. Un visitatore del Louvre di Parigi, infatti, ha lanciato una torta sul celebre dipinto di Leonardo Da Vinci, davanti a centinaia di persone incredule. L'opera, per fortuna, non è stata danneggiata perché protetta da un vetro. Mona Lisa può tirare un sospiro di sollievo.

Torta sulla Gioconda: il video sui social

L'episodio è stato naturalmente ripreso con i telefonini dai presenti e condiviso sui social media, in particolare su Twitter. In uno dei video si vede distintamente la traccia lasciata dal dolce, una torta alla panna presumibilmente, e un addetto alla sicurezza intento a pulirla. Sembrerebbe inoltre che il gesto sia opera di un visitatore avvicinatosi al quadro in sedia a rotelle e con una parrucca e che si tratti di un atto dimostrativo, non con l'intenzione di danneggiare la Gioconda, ma di sensibilizzare sulla protezione del Pianeta.