Israele-Gaza, cosa sta succedendo: attacco a sorpresa via terra e via aria nel giorno dello Shabbat e dell'anniversario dello Yom Kippur

L'hanno chiamata "Alluvione Al-Aqsa", è l'operazione targata Hamas con la quale stamattina Israele si è risvegliata sotto i colpi dei razzi lanciati da Gaza (Hamas dice 5.000, Israele ne conferma almeno 2.200). Si tratta dell'inizio di una nuova guerra e di un attacco senza precedenti contro Israele. Si registrano venti vittime e circa trecento feriti. Alcuni analisti osservano analogie con il conflitto dello Yom Kippur risalente al 1973 (cominciò il 6 ottobre, esattamente 50 anni fa). È un'operazione via aria e via terra perché oltre ai razzi c'è stata l'incursione di miliziani che si sono introdotti via terra, appunto, dalla città di Sderot e da altri centri a sud del Paese. Sarebbero entrati in azione una sessantina di miliziani in 14 luoghi israeliani. Fonti non confermate riportano che gli uomini armati avrebbero preso il controllo di tre kibbuz. Le sirene di emergenza hanno suonato a Tel Aviv, ma anche a Gerusalemme. L'esercito israeliano ha dichiarato «lo stato di allerta di guerra» ed è stato deciso il richiamo dei riservisti.

Israele, miliziano di Hamas entra nel Paese con un parapendio a motore

Attacco palestinese via terra e via aria, media: «Servizi di intelligence colti di sorpresa»

Diversi media israeliani riportano la sorpresa dei servizi di intelligence che non si aspettavano questo imponente attacco. Mentre il governo prepara riunioni di emergenza arrivano le notizie di civili presi in ostaggio e le immagini di palestinesi che prendono il controllo di un carro armato israeliano dopo aver attraversato la recinzione di confine con Israele da Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza (la foto, invece, è scattata a Nablus)

A tutti i residenti nelle aree attorno a Gaza è stato chiesto di rimanere chiusi in casa e di evitare gli spostamenti.

Stesso messaggio di prudenza anche dall'ambasciata italiana. Sull’autostrada principale molti veicoli israeliani e anche un’autoambulanza sono stati colpiti da raffiche di armi automatiche.

Deif (Hamas) lancia l'operazione, cosa risponde l'esercito dello Stato ebraico

Mohammad Deif, un alto comandante militare di Hamas, ha annunciato l'inizio dell'operazione in una trasmissione sui media di Hamas, invitando i palestinesi di tutto il mondo a combattere. «Questo è il giorno della più grande battaglia per porre fine all'ultima occupazione sulla terra», ha detto aggiungendo che sono stati lanciati 5.000 razzi.

Israele, lancio di razzi da Gaza: sirene in tutto il Paese. «Infiltrazione di terroristi sul territorio». Hamas: cominciata l'operazione "Alluvione al-Aqsa"

«Un certo numero di terroristi si è infiltrato nel territorio israeliano dalla Striscia di Gaza», ha dichiarato l'esercito in un comunicato. «Le Forze di Difesa israeliane difenderanno i civili israeliani e l'organizzazione terroristica di Hamas pagherà a caro prezzo le sue azioni», ha aggiunto.

Come si è arrivati a questo punto e le analogie con la guerra dello Yom Kippur

In passato i conflitti con Gaza hanno spesso attraversato delle fasi con un aumento graduale delle tensioni. Ad esempio, nel 2008, prima dell'operazione Piombo Fuso, il lancio di razzi da Gaza era in aumento.

Anche Israele ha dettato il ritmo del conflitto con attacchi diretti a Gaza nel 2012 o nel 2019 (operazioni Pillar of Cloud e Black Belt). Nel 2014 il conflitto è iniziato con tensioni in Cisgiordania dopo il rapimento e l'omicidio di tre israeliani. Anche il conflitto nel 2021 è iniziato con tensioni a Gerusalemme.

Gerusalemme, battaglia sulla Spianata: 9 morti e 300 feriti, Hamas lancia 30 razzi. Netanyahu: «Varcata una linea rossa»

Gli analisti vedono diverse analogie con il conflitto del 1973, di cui ricorre quest'anno il cinquantennale. Ci sarebbe, cioè, un tentativo da parte dei terroristi di riproporre la guerra dello Yom Kippur che prevedeva un attacco a sorpresa contro Israele. A differenza dell'attacco del 1973, però i miliziani non dispongono di aerei da guerra o di una forza convenzionale.