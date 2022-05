Guerra Mar Nero, Ucraina riceve i missili dagli alleati: «Ne abbiamo a sufficienza per affondare l'intera flotta russa»

Pronti e carichi. Locked and loaded come dicono negli Stati Uniti. I missili che gli Usa hanno inviato all'Ucraina «sono già sufficienti per affondare l'intera flotta del Mar Nero della Federazione Russa», ha annunciato il portavoce dell'amministrazione militare regionale di Odessa Sergei Bratchuk. Che poi ha osservato di aver bisogno, secondo gli esperti americani, di cinque missili antinave Harpoon per disabilitare una portaerei, quattro per distruggere un incrociatore e due per distruggere un cacciatorpediniere.

"Now we have been given so many 'Harpoons' that we can sink the entire Black Sea Fleet of the #Russian Federation," said Sergei Bratchuk, speaker of the #Odessa regional administration.



This is what "Harpoon" anti-ship missiles that #Ukraine received from #Denmark look like. pic.twitter.com/wQkk2mQ6d4

— NEXTA (@nexta_tv) May 28, 2022