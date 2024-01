Iran, due esplosioni alla tomba di Qassem Soleimani ucciso dagli Usa: «Almeno 103 morti, è atto terroristico»

Media iraniani riferiscono di un esplosione sulla strada che porta al cimitero dei martiri di Kerman, nell'Iran centrale, dove si trova la tomba di Qassem Soleimani, il capo delle forze Qods delle Guardie della Rivoluzione iraniana, ucciso il 3 gennaio del 2020 in Iraq in un'operazione degli Stati Uniti. Secondo quanto riporta Mehr, migliaia di persone si stavano recando sul luogo per omaggiare il leader pasdaran nel quarto anniversario dell'uccisione.