Guerra Ucraina, Cnn: «Missili da Corea del Nord a Wagner su treni russi». Kiev: «L'indecisione tedesca sui tank sta uccidendo sempre più persone»

Guerra Ucraina, la giornata in diretta. Ieri in Germania l'incontro tra Usa e alleati per coordinare gli aiuti all'Ucraina. Berlino promette altre armi ma frena sui Leopard. «L'Italia sta contribuendo in molti modi al supporto» a Kiev, afferma Stoltenberg. Ancora propaganda di Mosca contro Roma: è stato distrutto sul campo un corazzato italiano, afferma l'ambasciata russa.