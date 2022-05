Guerra, come si arriva alla pace? L'ex consulente Usa: «Zelensky non può vincere. Cedere territori? Il popolo ucraino non lo accetta»

Il primo ad aprire la porta è stato il New York Times con un editoriale in cui si ipotizza che l’Ucraina possa dover prendere «decisioni difficili» e cioè sacrificare porzioni di territorio per evitare una escalation della guerra. Poi Henry Kissinger ha avanzato la proposta di simili concessioni territoriali, e infine l’ex capo supremo della Nato in Europa, l’ammiraglio James Stavridis ha suggerito che l’Ucraina rinunci a un 10 per cento...

