Guerra Ucraina, Kiev: «Putin vuole creare un esercito di 2 milioni di soldati». Mosca annuncia: conquistata Soledar

A Soledar infuria la battaglia, mentre russi e mercenari di Wagner tentano anche di accerchiare Bakhmut. Nelle immagini satellitari la città mineraria del Donetsk appare rasa al suolo, mentre Kiev afferma che si combatte ma la città non è stata ancora conquistata. Allarme per oltre 500 civili che è impossibile evacuare. Il presidente turco Erdogan tenta una mediazione per un corridoio umanitario. «I combattimenti nell'est dell'Ucraina sono stati "feroci"», sottolinea il portavoce per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, ribadendo che i cambi al vertice delle forze armate di Mosca «sono il tentativo di superare le difficoltà».