Guerra in Ucraina, la diretta. Mosca ammette strage di soldati russi a Makiivka. ​Reporter Bild ferito da una scheggia

Guerra in Ucraina, la diretta. La notte di Capodanno le forze armate ucraine hanno inferto un durissimo colpo al nemico: un attacco missilistico contro una base russa a Makiivka, nel Donbass, che ha provocato una strage. Per Kiev sarebbero 400 i soldati uccisi, mentre Mosca ha parlato di 63 vittime. Ma comunque si è trattato di una delle maggiori perdite in una singola operazione da quando è iniziata la guerra. Sul fronte opposto, Kiev e diverse altre zone del Paese sono state colpite per il terzo giorno consecutivo da missili e da droni di fabbricazione iraniana.