Hanoi aspetta il summit del secolo, tutti pazzi per Trump-Kim

Mercoledì 27 Febbraio 2019, 11:12

In attesa del summit vero e proprio, ad Hanoi sono già tutti pazzi per Donald Trump e per Kim Jong-un.La Storia passa per il Vietnam e ciascuno a modo suo vuole esserne parte.Dal barbiere che regala il look dei due leader, alle persone in coda sin dalle prime luci dell’alba per acquistare la moneta commemorativa dell’incontro più atteso dell’anno.500 esemplari in edizione limitata realizzati dalla compagnia nazionale vietnamita per i francobolli. Un cimelio ambito che, nel tempo, è destinato ad assumere un valore inestimabile, ben superiore ai 500mila đồng (circa 22 dollari americani) di cartellino.Il messaggio inciso è emblematico e carico di speranza: «World Peace», pace nel mondo.Esaurite nel giro di un paio d’ore.Nel frattempo, è boom di gadget, specie di magliette.Ce ne sono di tutti i tipi, da quelle più serie e istituzionali a quelle ironiche in stile cartoon.I proprietari di alcune botteghe del centro di Hanoi raccontano che in media vendono dalle 20 alle 30 t-shirt al giorno.Questa settimana, di colpo 500 e più, per un totale di diverse migliaia.In generale, comunque, al di là degli affari, in città regna un clima di grande attesa e di grande festa.Sono gli stessi negozianti, assieme a una marea di turisti, a parlarne: «È un evento epocale, serve a promuovere la pace, come Paese siamo fieri di ospitarlo».