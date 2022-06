Himars, il lanciarazzi inviato dagli Usa all'Ucraina: il raggio d'azione di 80 km (ma non può colpire il territorio russo)

L'Ucraina avrà dall'America nuovi lanciarazzi multipli con un raggio d'azione di 80 chilometri (quindi molto di più dei 30/40 chilometri garantiti dagli attuali cannoni occidentali di cui già dispongono). In pratica gli Stati Uniti garantiranno alle forze armate di Kiev la possibilità di colpire i russi sul territorio ucraino ma non daranno agli ucraini la possibilità di bombardare in profondità sul territorio russo. In questo modo gli...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati