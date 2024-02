Hind Rajab, trovata morta a Gaza la bambina palestinese diventata un simbolo dopo la telefonata in cui chiedeva aiuto

La sua voce, che chiedeva aiuto, aveva commosso il mondo. Hind Rajab, la bambina di 5 anni scomparsa da Gaza quasi due settimane fa, è stata trovata morta. Il suo corpo è stato ritrovato insieme a quelli della sua famiglia. Tutto il mondo aveva ascoltato la sua voce, registrata in una drammatica telefonata alla Mezzaluna Rossa in cui chiedeva aiuto. Poco distante trovati i corpi anche dei due soccorritori della Mezzaluna Rossa Palestinese, inviati per salvare lei e i suoi parenti. La PRCS ha accusato gli israeliani di averli uccisi "deliberatamente".

La telefonata: «Il carro armato è accanto a me»

Tutto il mondo aveva sentito la sua voce farsi sempre più debole su un cellulare da Gaza. «Il carro armato è accanto a me.

Si sta muovendo», diceva lei, che era rimasta intrappolata in un'auto con i suoi parenti morti dopo essere finita sotto il fuoco israeliano a Gaza il mese scorso. Il 29 gennaio, Hind Rajab stava viaggiando in macchina con suo zio, sua moglie e i loro quattro figli, in fuga dai combattimenti nel nord di Gaza, quando si sono trovati sotto il fuoco israeliano, secondo la Mezzaluna Rossa Palestinese (PRCS). «La bambina [Hind Rajab] e tutti coloro che erano nell’auto sono stati trovati uccisi dall’esercito israeliano vicino alla stazione di servizio Fares nella zona di Tal Al-Hawa, a sud-ovest della città di Gaza, dopo circa due settimane dal suo destino sconosciuto a causa dell’esercito israeliano. operazione nella zona», secondo Khader Al Za'anoun, un giornalista palestinese che lavora per la CNN che ha parlato con il nonno del bambino.