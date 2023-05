Un hotel a forma di luna per Dubai: l'albergo «Moon» costerà circa 5 miliardi di dollari e ospiterà più di 10 mila persone

Un hotel a forma di luna? Perché no. La stravagante iniziativa è frutto della mente dell'architetto Michael Henderson, un architetto canadese che vuole costruire un albergo di 274, 32 metri quadrati a Dubai. Il costo? Circa 5 miliardi di dollari.

Un imprenditore canadese ha proposto un progetto immobiliare che porterebbe lo skyline dei grattacieli di Dubai a nuove altezze, costruendo una replica della luna. Il nuovo progetto di Michael Henderson, chiamato semplicemente «Moon», sarà proprio come la luna reale che i turisti spaziali miliardari della Terra potrebbero un giorno visitare, solo con una dimensione dello 0,008%.

Il progetto proposto da Henderson comprende un resort di destinazione all'interno della struttura sferica, completo di un hotel da 4.000 camere, un'arena in grado di ospitare 10.000 persone e una «colonia lunare» che darebbe agli ospiti la sensazione di camminare davvero sulla luna. Il progetto immobiliare da 5 miliardi di dollari prevede che la replica di 274 metri sia collocata in cima a un edificio di 30 metri, all'ombra dell'edificio più alto del mondo, il Burj Khalifa, alto 829 metri.

Un «brand» che risale all'alba dei tempi

«Abbiamo il più grande "marchio" del mondo", ha detto Henderson ai giornalisti, suggerendo che la luna stessa fosse il suo marchio. Otto miliardi di persone conoscono il nostro marchio e non abbiamo ancora iniziato». Secondo l'articolo 1 del «Trattato sulla luna delle Nazioni Unite del 1979», le risorse lunari non saranno sequestrate o sottoposte ad «appropriazione nazionale mediante rivendicazione di sovranità, uso o occupazione, o con qualsiasi altro mezzo». Il trattato non dice nulla, tuttavia, su ciò che gli individui sono autorizzati a fare con la proprietà intellettuale unica della luna. Il progetto di Henderson può sembrare fuori dal mondo, ma potrebbe facilmente inserirsi in questa città-stato futuristica. Dubai ha già un mercato immobiliare in fermento, alimentato dai ricchi che sono fuggiti dalle restrizioni imposte nei loro Paesi d'origine durante la pandemia di coronavirus e dai russi che cercano rifugio durante la guerra di Mosca contro l'Ucraina.

Anche se un precedente ciclo di boom e fallimento ha visto il fallimento di molti grandi progetti, Henderson e altri suggeriscono che la sua visione, finanziata dalla Moon World Resorts Inc.

di cui è cofondatore, potrebbe non essere così inverosimile. Il MOON poggerebbe su un edificio circolare simile a un piedistallo e si illuminerebbe di notte. Henderson ha discusso il progetto all'Arabian Travel Market di maggio a Dubai. I rendering degli artisti commissionati da Moon World Resorts hanno già giocato con l'ubicazione del MOON, tra cui il Burj Khalifa. Altri l'hanno collocata al Dubai Pearl, un progetto a lungo in sospeso e ora in fase di distruzione vicino all'arcipelago artificiale di Palm Jumeirah, e sulla sua sorella incompiuta, Palm Jebel Ali.

Come sarà il Moon?

Il progetto Moon prevede anche uno spazio per un eventuale casinò. Il gioco d'azzardo rimane illegale negli Emirati Arabi Uniti, una federazione di sette sceiccati a governo ereditario nella penisola arabica. Tuttavia, grandi marchi come Caesar's Palace sono già presenti o sperano di costruire a Dubai. Wynn Resorts ha in programma la costruzione di un resort da 3,9 dollari a Ras al-Khaimah, a nord di Dubai, con l'apertura del gioco d'azzardo nel 2027, il che significa che è probabile una modifica della legge.

Come altre meraviglie di alto profilo e di grande impatto visivo, il Moon potrebbe rientrare nella "formula di legittimità dell'élite al potere a Dubai", ha affermato Christopher Davidson, esperto di Medio Oriente che ha scritto il recente libro "Dagli sceicchi al sultanismo". Dubai ospita anche il centro spaziale degli Emirati Arabi Uniti, che ha inviato una sonda su Marte e ha tentato senza successo di mettere un rover sulla luna.

Possono essere visti come un'élite non democratica, ma che tuttavia crede fortemente nella scienza e nel progresso - e questo in ultima analisi è molto legittimante e un megaprogetto come questo sembrerebbe avere tutte le carte in regola", ha detto Davidson. Il piano di Henderson farebbe un passo avanti rispetto ad altri progetti a forma di globo, come la MSG Sphere, una cupola da 2,3 miliardi di dollari ricoperta di schermi LED, che dovrebbe essere inaugurata a Las Vegas alla fine di quest'anno.

La sua struttura sarebbe completamente sferica e potrebbe essere illuminata alternativamente come una luna piena, mezza o crescente. La luminosità potrebbe non andare a genio ai potenziali vicini: il progetto di costruire un'altra MSG Sphere a Londra è stato fermato dopo che i residenti hanno protestato per il notevole inquinamento luminoso e il disturbo che la struttura avrebbe causato. «È difficile accontentare tutti, riconosce Henderson. Potreste aver bisogno di tende scure».