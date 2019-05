Babysitter-mostro uccide una bambina di 22 mesi picchiandola ripetutamente

Man accused of killing 22-month-old Ella-Rose Clover tells court he 'doesn't know' how she suffered stomach injurieshttps://t.co/I6TSQrXZXz — Manchester News MEN (@MENnewsdesk) 2 maggio 2019

Sabato 25 Maggio 2019, 19:33 - Ultimo aggiornamento: 25-05-2019 19:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA