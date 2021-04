Egitto, incidente ferroviario: 16 morti e quasi 100 feriti

Un terribile incidente ferroviario in Egitto ha causato almeno 16 morti e decine di feriti. Otto vagoni di un treno diretto a Mansura sono deragliati vicino alla stazione di Toukh a una quarantina di km a nord del Cairo, secondo quanto scrive Gulf News su Twitter. L'emittente emiratina Al Arabiya parla addirittura di 32 vittime, citando il suo corrispondente nel governatorato di Qalubiyyah. Il presidente egiziano al Sisi, scrive Gulf News, ha dato disposizioni per instituire una commissione d'inchiesta, mentre il ministro ai trasporti, Kamel al Wazir, ha visitato il luogo. A seguito dell'incidente, come riporta Adnkronos, sono stati arrestati il conduttore del treno, il suo assistente ed altri otto funzionari delle ferrovie. Lo scorso 26 marzo due treni si sono scontrati nell' Egitto centrale provocando la morte di 19 persone.

