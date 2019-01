Irlanda del Nord, autobomba davanti al tribunale: torna l'incubo terrorismo

Irlanda dl Nord, Una autobomba è esplosa all'esterno del tribunale di Londonderry, nei pressi di Bishop Street. Lo riporta la Bbc online e molti media inglesi. La deflagrazione è avvenuta ieri sera alle 20,15. La polizia locale ha ricevuto una telefonata di avvertimento e ha fatto a tempo a recarsi sul luogo per far evacuare alcuni edifici prima dello scoppio. La polizia locale su Twitter ha postato le immagini dell'esplosione, avvisato che nessuno è ferito ma ha anche fatto sapere che nella zona è ci sarebbe una seconda auto sospetta. Torna l'incubo degli attentati in, Unaall'esterno deldi, nei pressi di Bishop Street. Lo riporta laonline e molti media inglesi. La deflagrazione è avvenuta ieri sera alle 20,15. La polizia locale ha ricevuto una telefonata di avvertimento e ha fatto a tempo a recarsi sul luogo per far evacuare alcuni edifici prima dello scoppio. La polizia locale su Twitter ha postato le immagini dell'esplosione, avvisato che nessuno è ferito ma ha anche fatto sapere che nella zona è ci sarebbe una seconda auto sospetta.

The scene in #Derry’s Diamond where a car bomb had exploded outside Derry Court House on Bishop Street pic.twitter.com/4JumfQoUSo — Leona O'Neill (@LeonaONeill1) 19 gennaio 2019

La tensione è già alta per la mancanza di un governo e la paura del ritorno di un confine difficile a causa della Brexit. Questo porta tutti i segni distintivi di un bombardamento repubblicano dissidente

. Gli attacchi con autobomba sono stati responsabili di alcune delle peggiori atrocità avvenute durante i trent'anni di disordini, che sono finiti con gli accordi di pace del 1998 del Venerdì Santo.

Police in Northern Ireland say nobody's been injured after a suspected car bomb exploded in #Londonderry last night. #HeartNews pic.twitter.com/zI30aiwma8 — North West News (@HeartNWNews) 20 gennaio 2019



Il conflitto nordirlandese, conosciuto come The Troubles (disordini), è il nome con cui si indica la cosiddetta "guerra a bassa intensità" esplosa tra la fine degli anni sessanta e gli anni novanta in Irlanda del Nord i cui effetti si sono allargati anche all'Inghilterra e alla Repubblica d'Irlanda e che ha causato oltre 3000 morti.



L'ex primo ministro irlandese del Nord, Arlene Foster, che è a capo del Partito democratico unionista che sostiene il governo di Theresa May, ha detto che si tratta di un

inutile atto di terrore

. Il sindaco di Londonderry, John Boyle, ha chiesto ai responsabili di rivelare quale fosse il loro obiettivo. Il deputato Elisha McCallion, ha condannato l'esplosione.

Questo incidente ha scioccato la comunità locale

, ha detto.

In particolare, ci sono molti residenti anziani che vivono nella zona che si sono spaventati. Per fortuna nessuno sembra essere stato ferito

Domenica 20 Gennaio 2019, 08:31 - Ultimo aggiornamento: 20-01-2019 08:37

