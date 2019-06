Ivanka Trump e suo marito sempre più ricchi alla Casa Bianca: nel 2018 guadagni record

Sabato 15 Giugno 2019, 17:41 - Ultimo aggiornamento: 15-06-2019 17:44

L'anno scorsola figlia del presidente americano, e il marito Jared Kushner hanno guadagnato complessivamente dai 28,8 ai 135 milioni dollari mentre lavoravano allaQuattro milioni solo dall'investimento nel. È quanto è emerso da alcuni documenti pubblicati dalla Casa Bianca ed è stato riportato dall'Independent. La figlia diha poi riscosso un altro milione di dollari dalla sua linea di abbigliamento e gioielleria, in calo rispetto ai 5 milioni dell’anno precedente. Alla figlia del presidente degli Stati Uniti è stato anche dato un anticipo di 263.500 dollari per "Women Who Work: Riscrivere le regole per il successo", che è stato pubblicato nel 2017 e che una rivista del "New York Times" ha definito «senza senso».Kushner ha preso migliaia di dollari dalle sue proprietà a New York City. Possiede anche una partecipazione nella società d'investimento immobiliare Cadre, del valore di almeno 25 milioni di dollari.Un patrimonio notevole e dovuto a entrate indipendenti dal loro ruolo politico. I due non percepiscano lo stipendio da consiglieri, ma hanno la popolarità giusta e il naso per gli affari.