Jack lo Squartatore: studio del Dna rivela la sua identità. Ma divide la comunità scientifica

Mauro Signore investito e ucciso a Los Angeles, addio al fonico di Made in Sud

Gabriel Feroleto, i genitori chiedono la scarcerazione. Il giallo del luogo e l'analisi sui cellulari

Martedì 7 Maggio 2019, 14:26 - Ultimo aggiornamento: 07-05-2019 14:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La storia terribile e maledetta di, il serial killer che uccideva le prostitute, a distanza dicontinua ad alimentare teorie ed ipotesi sulla sua identità. Ora la risposta definitiva (?) sembra arrivare da una ricerca inglese, condotta da due docenti universitari:della scuola di medicina all’Università di Leeds e, professore di biologia molecolare a Leeds.La coppia di ricercatori - secondo un articolo di focus.it - per dare nome e cognome a Jack, che nel 1888 a Londra avrebbe ucciso un numero imprecisato di prostitute, ha usato pezzi dirinvenuti sulle scene dei delitti. Uno studio accurato, pubblicato sul, vedrebbe in, barbiere polacco all’epoca 23enne, il responsabile degli omicidi. In realtà quest’ipotesi era già stata avanzata nel 2014, ma lo studio attuale è una riconferma perché «tracce di liquido seminale, rinvenute sullo scialle di una delle donne, ci hanno permesso di abbinare il DNA con i discendenti di uno dei sospetti assassini, l'immigrato polacco Aaron Kosminski” spiega Miller.Scialle, che sarebbe stato indossato da Catherine Eddowes, la quarta donna uccisa, il cui Dna mitocondriale è stato confrontato con una sua discendente. I dubbi dunque sembrerebbero esaurirsi. In realtà qualche dubbio permane perché la comunità scientifica solleva alcune perplessità, tra cui lo Smithsonian Institute, autorevole istituto di ricerca di fama mondiale, per il quale sopravvivono due dubbi: sulla reale presenza dello scialle sul luogo dell’uccisione e sull'uso del DNA non classificabile come prova definitiva. Il mistero sull'identità di Jack Lo Squartatore, rimane ancora una volta avvolto nell'incertezza.